"Черные ящики" сбитого Ираном самолета МАУ прибыли в Париж - МИД Канады

Утром они будут в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

"Черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ, который в январе сбили иранские военные, уже доставлены в Париж.

Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает РБК-Украина.

Утром они будут в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Шампань отметил, что Франция официально подтвердила эту информацию МИД Канады.

"Мы получили подтверждение, что "черные ящики" рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать", - написал министр.

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Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Страны - участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

9 июня стало известно, что в Иране по делу о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" обвиняемыми проходят шесть человек.

10 июня Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO), что отправит бортовые самописцы со сбитого самолета МАУ в Париж для проведения исследований.

13 июня представитель Ирана в агентстве ООН Фархад Парвареш сообщил, что иранские следователи попросили французское агентство авиационных происшествий (BEA) расшифровать информацию бортовых самописцев со сбитого самолета МАУ.

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