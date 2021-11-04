Экс-глава МВД планирует заниматься "политическим управлением для страны", придерживаясь центристских взглядов.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о своих планах на дальнейшую политическую карьеру.

Об этом он сообщил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

"Я думаю, что Украина "задолбалась" от частных политических проектов, которые каждый строит под себя… Я думаю, что нужно говорить концептуальные вещи. И в рамках этих концептуальных вещей наблюдать. Я сторонник баланса. Баланс - моя религия. Когда баланс существует - существует и развитие для всех. Когда баланса не существует - существуют проблемы", - считает экс-министр.

Аваков рассказал, что отвергает крайние точки зрения, в частности, крайне правую или крайне левую, и является центристом.

Читайте такжеАваков с отдыха в Италии рассказал, что его больше не беспокоит дело Чауса (фото)"Но я признаю, что есть левые центристы…, есть правые центристы… Давайте подумаем о том, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать альянс…, который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Вот это то, чем я хочу заниматься. Да, это политика. Да, это будет. Я никуда не денусь, я этим буду заниматься", - заявил он.

На вопрос, в роли кого он планирует этим заниматься, возможно, в роли продюсера или лидера новой политсилы, Аваков ответил следующим образом: "Мы будем заниматься политическим управлением для страны".

Как сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада отправила Авакова в отставку с должности министра внутренних дел. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

Сегодня экс-глава МВД впервые назвал причину своей отставки.

Автор: Антонина Доломанжи