Информацию о своей болезни в Instagram прокомментировал сам экс-министр.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заболел COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель его пресс-службы Ярослав Тракало.

"Да, он заболел. После получения положительного результата теста на коронавирусную инфекцию Аваков находится на самоизоляции", - сказал он.

Тракало опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что Аваков якобы находится в тяжелом состоянии и госпитализирован.

"Чувствует себя нормально. Он не находится в медицинском учреждении, он находится на самоизоляции", - добавил представитель пресс-службы политика.

Позже информацию о своей болезни в Instagram прокомментировал сам экс-министр.

"Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю тв, читаю книжки", - написал он и прикрепил фотографию.

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Как сообщал УНИАН, за последние сутки в Украине зафиксированы новые рекорды заболеваемости и смертности от COVID-19: выявили 23 785 новых подтвержденных случаев коронавируса, умерлискончались 614 пациентов. В Минздраве отмечали, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре составили вакцинированные.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко