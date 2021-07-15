В сети благодарят Авакова за проделанную работу на посту главы МВД.

Арсен Аваков отреагировал на голосование в Верховной Раде за его отставку с поста министра внутренних дел Украины.

Он опубликовал у себя на странице в Facebook фото с подписью: "Слава Украине!".

В комментариях к посту пользователи в основном благодарят Авакова за проделанную работу.

"Спасибо за единую истинную реформу в Украине под вашим руководством. Министр Майдана, Достоинства, Свободы. Честь!". "Красавчик, снимаю шляпу", "Крутой", "Героям Слава", – отреагировали подписчики Авакова.

Отставка Авакова: что известно

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности главы МВД. Он возглавлял министерство с 2014 года.

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15 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Авакова.

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Автор: Катерина Шварц