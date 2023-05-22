По данным инсайдеров, политик отдыхал там с женой и ребенком.

Экс-советник офиса президента Алексей Арестович отдыхает на пляже в Израиле.

Об этом сообщает Telegram-канал Harley Quinn, бывшего советника ОП заскочили на одном из пляжей в Израиле в компании семьи.

"Вычеркиваю Арестовича из списка крашей этого сезона. Это же надо было такое брюхо отъесть. Прямо сейчас. Пляж в Тель-Авиве. С женой и ребенком", – говорится в сообщении.

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Также канал опубликовал несколько фото и видео, на котором мужчина, похожий на Арестовича позирует на пляже. Сам Арестович свой вероятный отдых не комментирует.

Другие скандальные отдыхи

Война для многих политиков не стала весомой причиной для того, чтобы отменять свой отдых. В январе нардеп Николай Тищенко отправился в Бангкок якобы на встречу с украинской общиной. При этом СНБО запретил поездки нардепов за границу с негосударственной целью. 26 января народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко со скандалом исключили из фракции из-за его поездки в Таиланд.

Сам Тищенко заявил, что это было рабочее командировка, и что о нем якобы знали "высшие руководители" его фракции.

Затем в отпуск уехала другая известная нардеп - Юлия Тимошенко. Лидера парламентской фракции "Батькивщина" СМИ подловили на отдыха в Дубае (ОАЭ) вместе с мужем в первые дни нового года.

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