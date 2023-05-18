По мнению Арестовича, сейчас идёт начальная фаза контрнаступления с выносом тылов противника.

Алексей Арестович заявил, что несмотря на развитие технологий, появление современных видов вооружения и разведки, всё решает пехота.

"Умение нестандартно использовать географию всем военным оркестром для продвижения пехоты - этот есть военное искусство. Кто-то им владеет, а кто-то нет. Пятнадцать месяцев войны показали, что противник умеет ходить в лобовые атаки с попыткой взять в малые и большие клещи наши войска", - сказал он в эфире у Юлии Латыниной.

Эксперт отметил, что силы обороны Украины показали, что могут делать нестандартные ходы, в зависимости от местности и наличия сил и средств.

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"Наступления с одномоментной атакой в лоб, без учета местности и подготовки - не наш путь. Сейчас идёт начальная фаза контрнаступления с выносом тылов противника, лишая его возможности эффективно сопротивляться и своевременно реагировать на угрозы. Самое интересное начнётся позже", - сказал он.

Война в Украине - последние новости

Третья отдельная штурмовая бригада совершила успешное наступление на окраинах Бахмута и продвинулась вперед, нанеся врагу значительные потери.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оккупанты стянули в Бахмут большую часть резервов и значительно усилили свою группировку на этом направлении.

За Бахмут и Марьинку продолжаются тяжелые противостояния, российские оккупанты безуспешно пытаются осуществлять наступления и атаки, однако украинские военные их отбивают.