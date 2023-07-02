По словам экс-советника главы ОПУ, после возвращения Крыма можно говорить с россиянами.

Бывший советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович прокомментировал вероятность переговоров между РФ и Украиной.

"Не знаю, известно ли это гражданским людям, но спецслужбы воюющих сторон находятся в постоянном контакте. Они всегда "по-любовно" говорят. И об обмене пленными, и обо всем остальном - постоянно есть контакт либо напрямую, либо через посредников. Деловые беседы всегда проходят так или иначе", - сказал Арестович.

По его словам, "сказочки" о переговорах между Киевом и Москвой будут до конца войны.

"Президент Зеленский заявил, что ни одного солдата РФ на территории Украины - и будут переговоры. Будут ли переговоры после того, как Украина вернет Крым - увидим. Если Россия добровольно выведет оккупационные войска из Украины, то почему бы и не провести переговоры? Но выведет ли она войска свои? Тотоже. Поэтому мочили, мочим и будем мочить их", - добавил Арестович.

Переговоры с Россией

Россия играет заявлениями о переговорах с Украиной, то отказываясь от них, то выпрашивая. Зато позиция Украины достаточно четкая - президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что переговоры с РФ возможны только после прекращения боевых действий и вывода российских войск к границам Украины 1991 года.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что, хотя Россия говорит о желании закончить войну, ее бомбардировки и обстрелы украинских сел и городов с целью убить как можно больше людей и захватить как можно больше территорий, свидетельствуют об обратном.

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