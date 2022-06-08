Речь о 420 железнодорожных вагонах и материальных ценностях.

Офис генерального прокурора обеспечил арест имущества компаний из России и Беларуси. Речь идет о 420 железнодорожных вагонах и других материальных ценностях.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Офиса генерального прокурора.

Общая стоимость вагонов составила более 500 млн гривен, а другого материального имущества — еще 130 млн. В целом получилось 630 млн (примерно $21,35 млн).

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами российских и белорусских предприятий в 2022 году ввезены на территорию Украины железнодорожные вагоны вместе с товарами, которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины. В целях обеспечения сохранности указанного имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем Офисом генерального прокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда г. Киева наложены аресты", — сказано в официальном сообщении.

Досудебное расследование проводится Бюро экономической безопасности по факту умышленного уклонения от оплаты налогов в особо больших размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Товарно-материальные ценности уже передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Напомним, в конце мая произошел похожий арест. Национальная полиция передала в управление АРМА 434 железнодорожных вагона российских компаний. Правда, тогда общая стоимость была ниже — более 300 миллионов гривен.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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