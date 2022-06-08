Главное - это отсутствие необходимого законодательства и процедур в западных странах. Также это должно происходить на основе судебных решений, которых пока нет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о проблемах конфискации российских активов в странах Запада.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга на платформе ZOOM.

Глава МИД подчеркнул, что Украина продолжает настаивать на передаче замороженных российских активов на восстановление Украины.

"Для этого сейчас главное - это политическая воля принять необходимое законодательство и процедуры. Не везде это идет быстро. Я скажу вам, что некоторые страны имеют достаточно энтузиазма, чтобы арестовывать активы, но очень осторожно относятся к теме их передачи, потому что банально волнуются, что в ответ Россия арестует и экспроприирует их активы на своей территории", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина работает с этими странами, чтобы они изменили позицию. Кроме того, министр добавил, что относительно передачи активов еще нужны судебные решения. По его словам, встал вопрос, как к этим судебным решениям приходить.

"Сейчас вы видели, например, предложение Европейского Союза - криминализировать обход санкций ЕС. Это правильная инициатива, которая упростит многие вещи. Но прежде всего нужно, чтобы каждая страна, которая готова работать над передачей активов России для Украины, приняла необходимое законодательство, потому что в большинстве стран его нет. Канада уже приняла такой закон, и второе, разработала процедуры применения этого законодательства", - добавил Кулеба.

Напомним, что ранее Кулеба прокомментировал будущий седьмой пакет санкций против России и в частности, какие предложения направила Украина в ЕС.

Также дипломат высказался о заблокированных портах в Украине.