Вопрос об отставке Разумкова будут рассматривать в четверг, сообщил глава фракции "Слуга народа".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что председателя Верховной Рады, вероятно, будут избирать в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что в четверг парламент рассмотрит вопрос об отставке Дмитрия Разумкова с поста председателя ВРУ.

По его словам, после этого будет проведено заседание фракции "Слуга народа", которая определится с кандидатурами на должности главы ВР и первого заместителя председателя ВР.

Читайте такжеРазумков рассказал, почему депутаты ускоряют его отставку"Думаю, что в пятницу нам надо провести фракцию и определить кандидатуры", – сказал он.

Арахамия отметил, что кандидатурой на должности председателя ВР рассматривается Руслан Стефанчук, который сегодня является первым заместителем председателя ВР, а с кандидатурой первого заместителя председателя ВР будет определяться фракция.

Он добавил, что это будет точно кандидатура от фракции "СН", но при этом не подтвердил, что речь идет о первом заместителе председателя фракции Александре Корниенко.

Напомним, Дмитрий Разумков 4 октября поделился, что в парламенте по представлению Давида Арахамии запускается процедура его отзыва с должности спикера.

Уже 5 октября нардепы поддержали отстранение Разумкова от ведения двух пленарных заседаний.

Автор: Надя Пришляк