Для рассмотрения законопроекта могут даже созвать внеочередное заседание Верховной Рады 21-го или 23-го сентября, считает глава фракции "Голос".

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк прогнозирует "физическое противостояние" во время рассмотрения законопроекта об олигархах в сессионном зале Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в комментарии журналистам.

"У меня есть ощущение, что из-за спецпроцедуры нас ждет достаточно оживленная и жаркая дискуссия, которая будет переходить иногда и в физическое противостояние относительно нарушения норм регламента о запрете депутатам поднимать свои правки", - сказал Железняк.

Он сообщил, что по некоторой информации, рассмотрение законопроекта может состояться даже на внеочередном заседании парламента.

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"Будет ли это соответствовать действительности - не знаю. В тексте законопроекта большое количество юридических замечаний... Мое ощущение, что это будет либо вторник, либо четверг", - отметил депутат.

Также на вопрос, может ли произойти блокирование трибуны во время рассмотрения этого законопроекта, Железняк ответил: "Будем смотреть".

Он также отметил, что их фракция законопроект не будет поддерживать.

Законопроект об олигархах: что известно

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах (№5599). В предложенном главой государства документе предусмотрено, что Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине является олигархом, а также создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом) принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета.

Сегодня, 17 сентября, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект об олигархах ко второму чтению.

Как сообщил Железняк, в решении Комитета записано - Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре, то есть, без права депутатов поставить свои правки в зале.

Депутат считает, что это будет грубым нарушением регламента.

Автор: Таня Поляковская