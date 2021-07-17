Ранее Арахамия допустил возвращение Авакова в Кабмин осенью.

Глава политической фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что на осень планируется ряд кадровых решений.

Об этом он заявил в эфире Украина-24.

При этом он отказался уточнять, о каких именно кадровых изменениях идет речь.

"Мы не хотим делать спойлер на осень. Потому что такая динамика высока в нашем политикуме. За нами следят различные общественные организации, и любую речь, которую я говорю, они записывают как обещание. А потом говорят, что я ее не выполнил. Я уже слежу за своими обещаниями. Я точно могу пообещать, что будет по меньшей мере три-четыре кадровых решения осенью, а какие – оставим это интригой", – ответил Арахамия.

При этом он назвал "маловероятной" отставку всего правительства или премьер-министра.

Читайте такжеВ США предлагают перенести встречу Байдена и Зеленского-СМИ"Я думаю, что точечные изменения в правительстве – точно не возможны, а гарантированы. А отставка правительства – очень маловероятна", –сказал Арахамия.

Глава "Слуги народа" пояснил, что отставка всего Кабмина – "большой кризис": "потому что одномоментно надо искать много кандидатов, потом давать им снова всем по шесть месяцев, а у нас нет столько времени".

Он привел в качестве положительного примера "точечных изменений" увольнение Максима Степанова и назначение главой Минздрава Виктора Ляшко.

Перед этим Давид Арахамия допустил возвращение Арсена Авакова в Кабмин осенью, в частности на должность вице-премьера.

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста главы МВД. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

15 июля Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру народного депутата от "Слуги народа", главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

16 июля Рада назначила Монастырского министром внутренних дел Украины.

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Автор: Яна Ставская