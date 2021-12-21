Председатель фракции "Слуги народа" отметил, что если бы была возможность, он отослал бы эти средства на благотворительность.

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия отказался от тысячи гривень за вакцинацию от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Я отказался. Я подпадаю под программу, но мне кажется, что это не очень правильно. Если бы можно было на благотворительность, я бы, наверное, это сделал. Пока нет такого выбора, я нажал "Отказаться", - сказал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, ранее глава фракции "Слуги народа" прогнозировал, что в украинском парламенте наступит "эпоха популизма".

Тысяча за вакцинацию: что известно

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Читайте такжеТысяча за вакцинацию: за день украинцы получили полмиллиарда гривеньЭти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на выплаты вакцинированным в 2021 году 8 млрд грн. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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