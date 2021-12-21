Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия отказался от тысячи гривень за вакцинацию от COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.
"Я отказался. Я подпадаю под программу, но мне кажется, что это не очень правильно. Если бы можно было на благотворительность, я бы, наверное, это сделал. Пока нет такого выбора, я нажал "Отказаться", - сказал Арахамия.
Как сообщал УНИАН, ранее глава фракции "Слуги народа" прогнозировал, что в украинском парламенте наступит "эпоха популизма".
Тысяча за вакцинацию: что известно
15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.
Читайте такжеТысяча за вакцинацию: за день украинцы получили полмиллиарда гривеньЭти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.
Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.
2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на выплаты вакцинированным в 2021 году 8 млрд грн. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.