По его словам, следующий год будет "фактически предвыборный".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что в следующем году в парламенте будет еще больше распрей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Следующий год будет фактически предвыборный и будет эпоха популизма. Распрей будет больше, к сожалению", - сказал он.

Говоря о текущем годе, Арахамия отметил, что для него "это был год турбулентности", поскольку каждый раз происходили какие-то события часто с негативным оттенком.

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"Только появлялась надежда, что сейчас все будет нормально, а потом бац - и какой-то новый штамм коронавируса и надо снова входить в локдаун. Такие американские горки", - добавил он.

По его словам, не добавляла оптимизма и внешняя ситуация, когда весной и сейчас происходит эскалация с Российской Федерацией.

При этом Арахамия выразил надежду, что следующий год для народа, для страны будет легче.

Как сообщал УНИАН, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк поспорили при обсуждении итогов 2021 года. Это произошло в прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

Железняк спросил у Арахамии считают ли "слуги", что в 2021 году у украинцев улучшилось жизни. Тот эмоционально отреагировал на вопрос.

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