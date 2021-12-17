Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что в следующем году в парламенте будет еще больше распрей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
"Следующий год будет фактически предвыборный и будет эпоха популизма. Распрей будет больше, к сожалению", - сказал он.
Говоря о текущем годе, Арахамия отметил, что для него "это был год турбулентности", поскольку каждый раз происходили какие-то события часто с негативным оттенком.
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"Только появлялась надежда, что сейчас все будет нормально, а потом бац - и какой-то новый штамм коронавируса и надо снова входить в локдаун. Такие американские горки", - добавил он.
По его словам, не добавляла оптимизма и внешняя ситуация, когда весной и сейчас происходит эскалация с Российской Федерацией.
При этом Арахамия выразил надежду, что следующий год для народа, для страны будет легче.
Как сообщал УНИАН, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк поспорили при обсуждении итогов 2021 года. Это произошло в прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".
Железняк спросил у Арахамии считают ли "слуги", что в 2021 году у украинцев улучшилось жизни. Тот эмоционально отреагировал на вопрос.
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