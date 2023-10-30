Обвинения РФ в адрес Украины в причастности к погромам в Дагестане - это попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую.

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на российские инсинуации о якобы причастности Украины к беспорядкам в Махачкале.

Пресс-секретарь МИД Олег Николенко отметил, что события в Махачкале отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества.

"Угрозы расправиться с евреями - следствие работы российской государственной пропаганды, которая десятилетиями культивировала среди россиян чувство ненависти к другим народам", - отметил Николенко.

Дипломат напомнил, что не так давно президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями.

"Обвинение МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане - попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую", - подчеркнул Николенко.

По его словам, в МИД Украины глубоко убеждены, что международное сообщество должно решительно реагировать на проявления расовой ненависти в России и где-либо в мире.

Беспорядки в Дагестане - новости

Как сообщал УНИАН, 28 октября жители Республики Дагестан собрались возле гостиницы в Хасавюрте, куда якобы должны были привезти "израильских беженцев". Взбешенная толпа устроила беспорядки и провела рейд по отелю в поисках евреев и граждан Израиля.

29 октября разъяренная толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы, куда прилетел регулярный рейс из Тель-Авива. Толпа в поисках "израильских беженцев" заблокировала работу аэропорта и попытались попасть на самолет, прибывший из Израиля. Заглядывали даже в двигатели самолета.

В Российской Федерации уже нашли виновных в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Конечно же, в Москве обвинили "киевский режим".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз обвинила во всех бедах Украину. Глава Дагестана Сергей Меликов также заявил, что к организации антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы якобы причастна Украина.

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