Он отметил, что только в РФ оскорбление по национальному или религиозному признаку является нормой социального поведения.

Странно слышать от военного преступника, находящегося в розыске Международного уголовного суда, президента РФ Владимира Путина не просто критику в адрес украинского президента Владимира Зеленского, а и странное, расистское утверждение о его национальности.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он пояснил, что на протяжении всего периода нахождения у власти, Путин всячески потворствовал развитию в РФ неонацистских, человеконенавистнических субкультур, организаций и мировоззрения. "Только в россии для каждой национальности в мире есть оскорбительное прозвище. Даже дружественных", - подчеркнул аналитик.

Он отметил, что только в РФ оскорбление по национальному или религиозному признаку является нормой социального поведения. При этом, как отметил аналитик, только в РФ неонацистские группировки курируются российскими спецслужбами.

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"А теперь, минздраву РФ поручено на базе института психиатрии проводить исследования ЛГБТ-людей. То есть, один в один то, что происходило в нацистской Германии со всеми вытекающими ужасающими последствиями, чудовищными зверствами и жертвами", - сказал аналитик.

"Все больше россия становится похожей на нацистскую Германию и путин тому является основным потворщиком. А потому, национальность Зеленского ему не дает покоя. Его корежит от того, он проигрывает геополитическую борьбу этническому еврею и с трудом скрывает клокочущий антисемитизм", - подчеркнул Коваленко.

Заявление Путина о Зеленском

Сегодня президент РФ Владимир Путин назвал Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Это заявление уже прокомментировал главный раввин Украины Моше Реувен Асман. "Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. Думаю, что весь мир гордиться им", - сказал Моше Реувен Асман.

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