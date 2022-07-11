Детали Виктор Андрусив пообещал обнародовать позже.

Виктор Андрусив уволился с должностей советника министра внутренних дел Украины и советника руководителя Офиса президента.

Об этом Андрусов написал в своем Telegram-канале.

В чем заключается причина увольнения и чем Андрусив будет заниматься после того, как покинет должность, не сообщается.

"Уволился из офиса президента и МВД. Детали немного погодя", - отметил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский уволил послов в пяти странах.

Виктор Андрусив: что о нем известно

В 2006 году Виктор Андрусив стал членом всеукраинской общественной молодежной организации "Демократический Альянс", которая в 2010 году приняла решение о создании политической партии. Андрусив был избран заместителем председателя партии "Демократический альянс"

Он основал и возглавлял аналитическую структуру партии институт демократического альянса имени Р. Шумана.

В начале избирательной кампании парламентских выборов 2014 года Андрусив вышел из Демократического альянса.

В марте 2015 года на съезде политической партии Украинская платформа "Собор" Андрусива избрали заместителем председателя партии. На этом же съезде партию переименовали в "Республиканскую платформу".

С июля 2015 года по февраль 2016 Виктор Андрусив работал заместителем Председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам.

Позже был назначен на должность исполнительного директора аналитического центра Украинский институт будущего, который создавал с нуля. Кроме этого, Андрусив входил в предвыборный штаб Президента Владимира Зеленского.