Речь идет о Грузии, Словакии, Португалии, Исламской Республике Иран и Ливан.

Президент Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах: Грузии, Словакии, Португалии, Исламской Республике Иран и Ливане.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

В частности, президент уволил:

посла в Грузии Игоря Долгова;

посла в Словакии Юрия Мушку;

посла в Португалии Инна Огнивец;

посла в Исламской Республике Иран Сергея Бурдиляка;

посла в Ливанской Республике Игоря Осташа.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить с должности председателя Службы безопасности Украины своего давнего друга Ивана Баканова.

По данным Politico, Зеленский решается на увольнение Баканова из-за неудачных операций СБУ и потерь в Херсоне. Четверо чиновников, приближенных к президенту, и западный дипломат, который консультировал Киев реформ, рассказали изданию, что Зеленский стремится "заменить Баканова кем-то, кто больше подходит на эту должность".

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