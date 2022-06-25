Президент Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах: Грузии, Словакии, Португалии, Исламской Республике Иран и Ливане.
Об этом свидетельствуют соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.
В частности, президент уволил:
- посла в Грузии Игоря Долгова;
- посла в Словакии Юрия Мушку;
- посла в Португалии Инна Огнивец;
- посла в Исламской Республике Иран Сергея Бурдиляка;
- посла в Ливанской Республике Игоря Осташа.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить с должности председателя Службы безопасности Украины своего давнего друга Ивана Баканова.
По данным Politico, Зеленский решается на увольнение Баканова из-за неудачных операций СБУ и потерь в Херсоне. Четверо чиновников, приближенных к президенту, и западный дипломат, который консультировал Киев реформ, рассказали изданию, что Зеленский стремится "заменить Баканова кем-то, кто больше подходит на эту должность".