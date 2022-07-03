По словам Виктора Андрусива, соответствующее законодательство будет принято в течение лета-осени.

Со следующего года украинцы смогут уже свободно покупать пистолеты, заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

Об этом он написал сегодня в своем Telegram-канале.

"Украинцы дали однозначный ответ относительно разрешения на свободное владение оружием. 70% из опрошенных поддержали право на свободное ее ношение. Подчеркну, что речь идет именно о пистолете, а не гранатомет или автомат Калашникова. Министерство соглашается с решением украинцев, и уже готовятся изменения ко второму чтению законопроекта", - прокомментировал Андрусив.

По его словам, соответствующее законодательство будет принято в течение лета - осени. После этого определенное организационное время будут запускаться соответствующие реестры оружия.

"Возможно, будут внесены дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия: проверять чья она, как будет проходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки", - заметил советник.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о праве на гражданское огнестрельное оружие (№5708).

Законопроектом предлагается определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, а также условия и порядок получения гражданами и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие. Кроме того, предполагается осуществить классификацию гражданской огнестрельного оружия; разработать порядок выдачи медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний, препятствующих получению документа на гражданское огнестрельное оружие.

Среди прочего, предлагается разработать порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия.

3 июня член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский выразил позицию, что считает целесообразной легализацию в Украине автоматического огнестрельного оружия, а не только короткоствольного.

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