Глава МИД Украины назвал эту причину "экономически выгодной" для Североатлантического Альянса.

Украинская армия на текущий момент насчитывает 110 боевых бригад с реальным боевым опытом, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, ВСУ могут стать "весомым элементом" в укреплении безопасности Североатлантического Альянса.

"Это будет не просто вклад, а конкретная, практическая поддержка безопасности в регионе. И, к тому же, экономически выгодная для Альянса", - подчеркнул он во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме в Турции.

Также Сибига добавил, что перспектива вступления Украины в НАТО должна сохраняться и в дальнейшем, ведь это касается общей безопасности Альянса. Тогда как Россия на текущий момент нарушила уже десяток ключевых положений Хельсинского акта, который в 1975 году рассматривался как важный шаг к снижению напряжённости времён холодной войны

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"События после 24 февраля 2022 года четко демонстрируют: нынешняя международная система не выполняет своих функций. Она оказалась несправедливой. Нам нужны более эффективные инструменты влияния. Нужна модернизация как в структуре ООН, так и в гуманитарном праве - в частности, Женевских конвенциях. Украина имеет практический опыт и готова присоединиться к этому процессу", - добавил глава МИД.

Другие заявления Андрея Сибиги

Ранее УНИАН сообщал, что от Украины напрямую зависит безопасность в других регионах мира. Министр пояснил, что ситуация в Украине напрямую влияет на Африку, Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион, поскольку это все взаимосвязано.

Кроме того, Сибига оценил "ответ" России на предложение о полном перемирии. Глава МИД напомнил, что 11 марта в Джидде Украина согласилась безоговорочно на такое предложение, но Россия отказалась согласиться, взамен выдвинув условия и требования. В то же время, Россия продолжила эскалацию террора против гражданского населения.

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