Россия вместо прекращения огня продолжала террор и распространяла ложь и манипуляции.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечает, что Россия является единственным препятствием к установлению режима полного прекращения огня. Глава МИД призывает не ждать еще один месяц, а усилить давление на Москву.

"Сегодня проходит ровно месяц с тех пор, как Россия отказалась принять полное временное прекращение огня, предложенное Соединенными Штатами", - отметил Сибига.

Глава МИД напомнил, что 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) Украина согласилась безоговорочно на такое предложение, но Россия отказалась согласиться, взамен выдвинув условия и требования. В то же время, Россия продолжила эскалацию террора против гражданского населения.

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"С 11 марта по 11 апреля Россия выпустила по Украине почти 70 ракет различных типов, более 2200 беспилотников "Shahed" и более 6000 управляемых авиабомб. Это был ответ России на мирные предложения", - подчеркнул Сибига.

По его словам, это типично для России: ложь, манипуляции и продолжение террора.

Как добавил Сибига, уже месяц можно было бы соблюдать тишину и принимать меры по развитию доверия для достижения справедливого мира, к которому стремятся США, европейские и другие партнеры.

"Россия является единственным препятствием на пути к миру и единственным источником войны. Нам не нужно ждать еще один месяц, чтобы усилить давление на Москву. Россия должна почувствовать настоящую силу, чтобы серьезно отнестись к миру", - констатирует Сибига.

Предложение о перемирии - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 марта в городе Джидда, Саудовская Аравия, состоялись переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки. Украина выразила готовность принять предложение США и немедленно ввести 30-дневный режим прекращения огня с возможностью продления. Главным условием было принятие и одновременное выполнение прекращения огня Российской Федерацией.

В то же время Владимир Путин выдвинул ряд условий для введения 30-дневного перемирия с Украиной. В частности, он потребовал остановить мобилизацию в Украине и перевооружение ВСУ.

Также в России привязали прекращение огня в Черном море к требованию снять часть антироссийских санкций. В частности, у российского диктатора Путина требуют снять санкции с Россельхозбанка и компаний-производителей и экспортеров удобрений, отменить ограничения на обслуживание в портах российских торговых судов, а также снять запрет на поставки в РФ сельхозтехники и товаров для производства продовольствия и удобрений.

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