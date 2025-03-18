Министр выразил надежду, что Россия примет предложение о безусловном прекращении огня.

Украина хочет закончить войну в этом году и ожидает, что Россия примет предложение о безусловном прекращении огня, однако, если Россия откажется от этого, то украинцы дальше будут сопротивляться, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в эфире Firstpost.

"Мы верим, что война закончится в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель - достичь справедливого, всеобъемлющего и длительного мира. Мы ожидаем, что Россия примет безусловное прекращение огня", - сказал Сибига.

Он отметил, что в интересах всех стран поддержать Украину, чтобы помешать "другим акторам на мировой арене" действовать так же, как Россия.

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"Эта война - это восстановление мирового порядка, основанного на уважении территориальной целостности и суверенитета, поэтому нам нужна поддержка международного сообщества - дипломатическая поддержка, экономическая поддержка, гуманитарная поддержка - чтобы в Украине установился справедливый и всеобъемлющий мир", - подчеркнул министр.

Он добавил, что "Россия не достигла ни одной стратегической цели в Украине", и предположил, что в Украине сейчас "самая сильная армия на европейском континенте - около 1 миллиона солдат с ежедневным боевым опытом".

Комментируя невыгодную сейчас для Украины позицию на поле боя, в частности в Курской области, Сибига подчеркнул, что Россия в 26 раз больше Украины и имеет ядерный потенциал. Несмотря на такую разницу, Украина пока побеждает, сказал Сибига.

"Мы взяли верх и освободили 50% оккупированных территорий, нам удалось создать зерновой коридор в Черном море и ограничить мощности российского Черноморского флота, и Россия не оккупировала ни одного стратегического района", - пояснил дипломат.

Отвечая на вопрос, продолжит ли Украина воевать, если не будет достигнуто перемирие, Сибига ответил, что другого выхода не будет.

"Мы готовы сопротивляться", - заверил министр.

Переговоры о прекращении огня: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, США и РФ находятся "за десять ярдов" от достижения мира в Украине, считает администрация США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если предстоящий разговор с российским лидером Владимиром Путиным по Украине не оправдает ожиданий.

Сообщалось, что 18 марта во время разговора президент США Дональд Трамп будет пытаться убедить российского диктатора Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня в Украине. Но, Путин, скорее всего, в обмен на согласие потребует территориальных и других уступок от Украины. Журналисты WSJ добавили, что Кремль уже развеял надежды Трампа на любой прорыв в вопросе Украины.

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