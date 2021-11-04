Съезды "СН" проходят в выходные дни, отметил глава политсилы.

Съезд политической партии "Слуга народа" может состояться 20 или 27 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Верховной Рады, председатель партии "СН" Александр Корниенко.

"Я думаю, что съезд будет в ноябре... Съезды происходят у нас по выходным. Сейчас мы поймем, какой выходной наиболее удачный... 20, 27 – вероятные даты – я бы рассматривал", – сказал он.

На вопрос о возможных будущих исключения депутатов из фракции или партии, Корниенко отметил: "Я сейчас провожу служебное расследование. У нас исчезло заявление господина Дмитрука (вероятно, речь идет о заявлении Артема Дмитрука о вступлении в партию – УНИАН). Или это была какая-то спланированная акция или просто юридическая такая некорректная кража. Не кража, а знаете, где-то теряются документы, мы несколько раз переезжали".

Читайте такжеИзбран первый заместитель председателя фракции "Слуга народа"По словам Корниенко, если фракция поднимает вопрос об исключении депутата из фракции, то, как правило, его автоматически исключают и из партии.

"Как будет складываться ситуация, мне сейчас трудно спрогнозировать, но та риторика, которую проводит господин Артем, она точно уже какая-то не "Слуг народа", а других партий, в частности тех, которые названы именами тех, кто в санкциях", – добавил Корниенко.

Ранее Александр Корниенко рассказывал, что на съезде партии "СН" в ноябре будет обсуждаться вопрос определенного "обновления формата работы" политсилы.

Автор: Таня Поляковская