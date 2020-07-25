Кулеба призывает усилить давление на Кремль из-за милитаризации и нарушения прав человека в Крыму

По мнению министра, Москва потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает усилить давление на Кремль за нарушения прав человека в Крыму и милитаризацию полуострова.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Кулеба напомнил, что сегодня исполняется два года с объявления Крымской декларации государственного секретаря США Майкла Помпео. «Этот исторический документ четко зафиксировал: США никогда не признают попытку России аннексировать Крым и готовы придерживаться политики непризнания, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена», - отметил он.

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Глава МИД также поблагодарил США, которые на 80-ю годовщину Декларации Веллеса несколько дней назад «подтвердили политику непризнания оккупации Крыма, направив Москве четкий сигнал: незаконная оккупация, основанная на военной силе, никогда не удержится, она временная и однажды завершится».

«Москва уже потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма», - заявил Кулеба и добавил: «В то же время, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине».

Как сообщал УНИАН, бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не видит возможностей для международных переговоров с Россией об аннексированном ею украинском Крыме, поэтому должно быть мощное международное давление.

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