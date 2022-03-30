По словам Шольца, единственной причиной нападения РФ на Украину – являются империалистические амбиции Кремля.

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в стремлении захватить Украину.

Во время выступления на партийном заседании, Шольц назвал главным мотивом развязывания войны "империалистические взгляды" Кремля, сообщает Deutsche Welle.

"Россия напала на Украину, руководствуясь "крайне империалистическими взглядами", а сама агрессивная война России против Украины направлена на захват территории", - Шольц призвал называть вещи своими именами.

Канцлер ФРГ в эмоциональной речи подчеркнул, что Германия не воспринимает и не принимает такой позиции. Несмотря на переговоры между Украиной и РФ, ситуация есть и остается "угрожающей".

Отметим, Германия с начала российского военного вторжения, поддерживает Украину, вводит санкции, оказывает гуманитарную и военную помощь.

В ФРГ поддержали инициативу Великобритании по "плану Маршала" для восстановления Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: