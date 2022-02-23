Кисилевский предложил три направления такого диалога.

Для укрепления армии Украине нужно строить мощную экономику. Это возможно из-за отсрочки выплат внешних долгов, открытия рынков сбыта для украинских товаров и государственной поддержки экономики в Украине.

Об этом 23 февраля в Верховной Раде заявил Дмитрий Кисилевский, заместитель председателя Комитета Совета по вопросам экономического развития.

По его словам, именно сейчас есть прекрасная возможность поднять перед партнерами вопросы экономического сотрудничества, которые соответствуют цели развития украинской экономики.

Кисилевский предложил три направления такого диалога.

Во-первых, нужно начать переговоры о переформатировании долгов. Не о списании, а о высвобождении этих средств для реинвестирования в украинскую экономику, что может принести $40 млрд инвестиций.

Во-вторых, нужно добиваться уменьшения пошлин для украинских товаров. Например, США освободили из-под действия пошлины на металл уже все страны, кроме России, Китая и Украины. Нужно начать пересмотр тарифных условий для Украины во Всемирной торговой организации (ВТО). Процедуры это позволяют.

В-третьих, нужен пересмотр возможностей Украины в сфере государственной помощи. Украина взяла евроинтеграционные обязательства ограничить способность государства поддерживать собственную экономику. Это вредит. Нужно обеспечить расширение возможностей государственного финансирования экономики, а действующие ограничения отсрочить до момента присоединения Украины к ЕС.

"Кто изучал экономическую историю Германии, знает о существовании планов Маршала и Моргентау. План Моргентау, который навязали Германии после поражения в войне, заключался в полной деиндустриализации Германии. Но союзники тогда быстро поняли, что бедная сырьевая страна станет средоточием нестабильности в Европе. Давайте признаем, что подход западных стран к украинской экономике очень похож на этот план Моргентау", - сказал Кисилевский.

По его словам именно план Маршала позволил построить такую Германию, какой она есть сейчас.

"Поэтому если наши партнеры и союзники хотят уменьшать риск большой войны, они должны обратить внимание, в том числе, на индустриальное развитие Украины. Германия, учитывая свой опыт, могла бы стать лидером этого процесса. Предлагаю правительству начать об этом диалог", - призвал Кисилевский.