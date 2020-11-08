Продолжение войны против Украины экономически невыгодно для России.
Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Радио Свобода".
"Я неоднократно это говорил, что для Российской Федерации продолжение ведения этой гибридной войны против Украины является невыгодным, является непрагматичным. И вот в этом главная "соль". И я считаю, что ради того, чтобы найти прагматичный выход, они будут готовы на завершение этой гибридной войны", - сказал Резников.
По его словам, прагматичная неоправданность продолжения агрессии может стать рычагом влияния на Кремль, в том числе в переговорах по освобождению удерживаемых.
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"Для них тот маневр, который они сделали в 2014 году, уже несет вред, а не несет пользу. Им надо же содержать примерно 3-3,5 миллиона человек на оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, ставить вопрос о поддержании порядка. И экономически они уже не справляются на сегодня, они не обеспечивают рабочие места. Даже в клиниках они не могут обеспечить нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии", - подчеркнул Резников.
Российская агрессия: оккупация Крыма и война на Донбассе
- Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.
- Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
- Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
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