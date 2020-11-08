По словам министра, прагматичная неоправданность продолжения агрессии может стать рычагом влияния на Кремль.

Продолжение войны против Украины экономически невыгодно для России.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Радио Свобода".

"Я неоднократно это говорил, что для Российской Федерации продолжение ведения этой гибридной войны против Украины является невыгодным, является непрагматичным. И вот в этом главная "соль". И я считаю, что ради того, чтобы найти прагматичный выход, они будут готовы на завершение этой гибридной войны", - сказал Резников.

По его словам, прагматичная неоправданность продолжения агрессии может стать рычагом влияния на Кремль, в том числе в переговорах по освобождению удерживаемых.

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"Для них тот маневр, который они сделали в 2014 году, уже несет вред, а не несет пользу. Им надо же содержать примерно 3-3,5 миллиона человек на оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, ставить вопрос о поддержании порядка. И экономически они уже не справляются на сегодня, они не обеспечивают рабочие места. Даже в клиниках они не могут обеспечить нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии", - подчеркнул Резников.

Российская агрессия: оккупация Крыма и война на Донбассе

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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Автор: УНИАН