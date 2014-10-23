В Севастополе осталось воды на месяц - горводоканал

Запасов воды в Чернореченском водохранилище хватит для снабжения города в течение месяца, сообщила пресс-служба правительства Севастополя со ссылкой на директора "Севгорводоканала" Николая Перегуду, передает информационный ресурс оккупационных властей Крыминформ.

Дополнительную воду предприятие рассчитывает получить за счет транспортировки воды из Вилинского водозабора /подрусловые воды реки Бельбек.

Читайте такжеРоссия привлекла армию для обеспечения Крыма пресной водойЧернореченское водохранилище, полный объем которого составляет 64 млн кубометров, обеспечивает водой 70 процентов населения города. Стабильное водоснабжение возможно при 45-50 процентах заполняемости водоема.

По информации "Севтеплоэнерго", 21 октября в Севастополе было запущено 39 котельных, которые обслуживают 994 дома, 29 детских садов, 21 учебное заведение, 12 медучреждений. К концу текущей недели все 114 городских котельных будут введены в строй.