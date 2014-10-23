Луганские боевики вслед за донецкими объявили о переходе на московское время

Как говорится в сообщении "ЛНР", 22 октября руководитель самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий опубликовал постановление о переходе на время России в 3:00 26 октября. Данное решение донесено до всех органов власти, предприятий и жителей "ЛНР", сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 1996 года Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, на летнее - в последнее воскресенье марта.

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Разница с Россией (московское время) составляет: «минус» 2 часа зимой и «минус» 1 час летом.

Так называемая «Луганская народная республика» - непризнанное образование на территории Луганской области. Генеральная прокуратура Украины 17 мая 2014 года объявила "ЛНР" террористической организацией. Ведомство пояснило, что эта структура имеет все соответствующие признаки: четкую иерархию, каналы финансирования и поставок оружия. По фактам деятельности руководства т. н. «республик» расследуются уголовные дела.

Ранее УНИАН писал, что в "ДНР" объявили о переходе на московское время.