"ДНР" обьявили о переходе на московское время

Об этом на пресс-конференции в Новоазовске заявил "премьер-министр" самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко.

Об этом пишет "Сегодня".

"Мы встанем в свой часовой пояс и будем по нему жить. Новый год мы встретим по московскому времени", – отметил Захарченко.

При этом он не уточнил, с какого конкретно момента будет осуществлен переход в другой часовой пояс. Сейчас "ДНР" живет по киевскому времени, разница с московским составляет один час.

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