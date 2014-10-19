"ДНР" обьявили о переходе на московское время
12:52, 19 октября 2014Политика
0
Руководители "ДНР" намерены ввести на подконтрольных им территориях московское время.
Террористы хотят встречать Новый Год по московскому времени / investgazeta.net
Об этом на пресс-конференции в Новоазовске заявил "премьер-министр" самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко.
Об этом пишет "Сегодня".
"Мы встанем в свой часовой пояс и будем по нему жить. Новый год мы встретим по московскому времени", – отметил Захарченко.
При этом он не уточнил, с какого конкретно момента будет осуществлен переход в другой часовой пояс. Сейчас "ДНР" живет по киевскому времени, разница с московским составляет один час.
Читайте такжеПорошенко и лидеры ЕС считают, что нелегитимные выборы в ДНР и ЛНР перечеркнут минские договоренности
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter