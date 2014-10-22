МВД преобразуют в гражданское правоохранительное ведомство
После реформы МВД превратится в гражданское, правоохранительное и профильное ведомство с четким разграничением политических и правоохранительных пунктов.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков представляя проект концепции первоочередных мер реформирования системы МВД.
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"На данное время МВД фактически остается министерством милиции, в отличие от современных европейских моделей, к примеру, Польши", - сказал министр.
По его словам, после реформы МВД будет преобразовано в гражданское и правоохранительное ведомство. Оно будет "формировать государственную политику в сферах правоохранительной деятельности, защиты конституционного строя и территориальной обороны, миграционной деятельности, защиты государственной границы, гражданской защиты населения и пожарно-спасательных дел".