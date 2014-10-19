Яценюк рассказал, каким должен быть новый премьер

Об этом в интервью Фактам на ICTV заявил премьер-министр Арсений Яценюк, пишет Украинская правда.

Комментируя вопрос о готовности к созданию коалиции и поручении Петра Порошенко своей политсиле подготовить соответствующее соглашение, Яценюк отметил: "Мне приятно, что президент услышал призыв создавать коалицию".

"Но что такое коалиция - не 100 страниц текста и не понятно что делать. В соглашении должен быть один пункт - выполнение соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - отметил Яценюк.

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По его словам, самое важное в коалиционном соглашении - "люди, которые будут его выполнять".

"Думаю, во время подготовки к коалиции самое важное - фамилии. Выборы пройдут - через 10-15 дней мы должны сформировать коалицию и новое правительство", - отметил он.

При этом он добавил: "Договариваться (с президентом) о собственной должности - мелко и недостойно".

"Кто будет премьером ... Желаю, чтобы был лучший в стране, который способен провести реформы, которые мы начали. Профессиональный и сильный человек", - подытожил он.