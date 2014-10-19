Порошенко поручил подготовить проект коалиционного соглашения

Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, показанном в субботу вечером.

“Я уже дал задание своей политической силе подготовить проект коалиционного соглашения, где были бы указаны четкие принципы и критерии”, - сказал Порошенко.

Читайте такжеПорошенко рассказал, кто виновен в пикете Нацгвардии под АП

Президент подчеркнул, что выборы в Верховную Раду 26 октября должны пройти честно и прозрачно.

"Если кому-то кажется, что, как в прошлые времена, коалиция создается только для дерибана должностей, - это не ко мне, и так не будет. Если мы создаем сейчас повторение ситуации так называемого коалиционного правительства, где мы будем иметь только партийные квоты, но отсутствуют партийные обязательства - так не будет”, - подчеркнул Порошенко.

"Если мы сформируем коалицию политических сил, базирующихся на европейской интеграции,"Стратегии реформ - 2020", быстрому и эффективному внедрению судебной реформы, борьбе с коррупцией, создании благоприятного инвестиционного климата - тех вещей, без которых Украина не выживет, - добро пожаловать, и совместно формировать команду", - сказал президент.