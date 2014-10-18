Япония готова предоставить Украине $7 млн. помощи

Об этом по завершению встречи с президентом Петром Порошенко заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает сайт главы Украинского государства.

Президент охарактеризовал встречу с японским премьером как ”очень продуктивную”.

”Мы согласовали наши дальнейшие шаги в этом году и на следующий год”, - сообщил Порошенко.

Синдзо Абэ подчеркнул на уважении Японии к территориальной целостности и суверенитету Украины. Он отметил, что это важный вопрос для всего международного сообщества, включая Запад и Азию.

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Также он сообщил, что в связи с разрушением инфраструктуры и потерей индустриального производства, на следующей неделе Япония готова предоставить Украине 6 млн долл на восстановление инфраструктуры и 1 млн долл на медицинскую помощь для пострадавших жителей Донбасса.

Синдзо Абэ заверил Порошенко, что его страна готова поддержать заявку Украины на членство в ASEM.