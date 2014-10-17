Лидеры Евросоюза разошлись в оценках утренних переговоров между Порошенко и Путиным

По мнению Канцлера Германии Ангелы Меркель, "прорыв" в прямых переговорах между Россией и Украиной не был достигнут, несмотря на то, что некоторые европейские лидеры говорили о положительных результатах переговоров.

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Об этом она заявила после встречи.

В то же время Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу был более конкретен, подчеркнув, что президенты Украины и России договорились о выполнении Минского протокола “для создания доверия между сторонами”.

«Это была хорошая встреча. Ключевое - это выполнение. Что было договорено, так это необходимость выполнить Минский протокол. Минское соглашение жизненно важно, чтобы создать доверие между сторонами», - заявил он.

Баррозу подчеркнул 3 важных пункта, которые должны быть выполнены. «Первое - это верификация режима прекращения огня. Второе - необходимость проведения выборов в той части Украины согласно украинскому законодательству. И третье - это контроль и надзор за границей», - сказал он и добавил, что состоятся и другие встречи по вопросу имплементации достигнутых договоренностей.

По словам Баррозу, «никто не ставит под вопрос уважение к суверенитету Украины и никто не хочет иметь новый замороженный конфликт в Европе».

«Это важно не только для Украины, это важно для всей Европы и отношений ЕС с Россией. Поэтому мы ожидаем, что эти договоренности будут подтверждены», - подчеркнул Баррозу.

Глава правительства Италии Маттео Ренци также считает, что Порошенко провел откровенную дискуссию с Путиным в вопросе разрешения конфликта на Донбассе.

"Владимир и Петр дискутировали открыто и искренне", - сказал премьер-министр Италии, председательствующей в Европейском Союзе во второй половине 2014 года.

Кроме того, Ренци назвал "одним шагом вперед" переговоры с участием лидеров Великобритании, Германии, Италии, Франции и ЕС.

"Немедленного прогресса не будет, поэтому надеюсь, что за ближайшие часы, дни и недели придем к переломному моменту в вопросе кризиса в Украине. Мы подчеркивали важность сделать это ка можно быстрее", - сказал итальянский премьер.

Сам Владимир Путин назвал встречу в Милане "хорошей и позитивной", подчеркнув, что не хочет создания нового Приднестровья, а Донбасс является неотъемлемой частью Украины.

Об этом во время итоговой пресс-конференции саммита “Европа-Азия” (ASEM) в Милане сказал президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей.

“Также важно отметить, что президент Путин дал четко понять, что он не хочет второго Приднестровья, а также что Донбасс является неотъемлемой частью Украины”, - сказал Ромпей.

Как сообщал УНИАН, в Милане в рамках Форума «Украина-Азия» сегодня утром состоялась встреча Порошенко в многостороннем формате с председателем Совета министров Италии Ренци, министром иностранных дел Италии Федерикой Могерини, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Французской Республики Франсуа Олландом, премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, президентом РФ Путиным, президентом Европейского совета Германом Ван Ромпеем и президентом Европейской комиссии Жозе-Мануэлем Баррозу.