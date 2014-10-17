Порошенко и Путин договорились о полном исполнении Минского протокола - Баррозу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу по итогам многосторонней встречи с участием лидеров ЕС и президентов Украины и России сегодня в Милане.

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По словам Баррозу, ключевые пункты договоренностей - верификация режима прекращения огня, проведение выборов на Донбассе согласно украинскому законодательству и контроль за границей.

«Это была хорошая встреча. Ключ - это выполнение. Что было согласовано, так это необходимость выполнить Минский протокол. Минское соглашение жизненно важно, чтобы создать доверие между сторонами», - заявил он.

Баррозу отметил 3 важных пункта, которые должны быть выполнены. «Первое - это верификация режима прекращения огня. Второе - необходимость проведения выборов в той части Украины в соответствии с украинским законодательством. И третье - это контроль и надзор за границей», - сказал он и добавил, что состоятся и другие встречи по вопросу имплементации достигнутых договоренностей.

Президент Еврокомиссии сообщил, что европейская сторона предложила продолжить переговоры по газу. Поэтому также в Милане состоится встреча с участием Украины, России и Европейского Союза на экспертном уровне для подготовки переговоров 21 октября в Брюсселе.

Как заявил Баррозу, «никто не ставит под вопрос уважение к суверенитету Украины и никто не хочет иметь нового замороженного конфликта в Европе».

«Это важно не только для Украины, это важно для всей Европы и отношений ЕС с Россией. Поэтому мы ожидаем, что эти договоренности будут подтверждены», - подчеркнул Баррозу.