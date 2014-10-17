Как Порошенко и Путин обменялись рукопожатием в Милане (видео)

Сегодня, в Милане в рамках X саммита форума "Азия-Европа" (АСЕМ) состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина.

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С европейской стороны в ней приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Италии Маттео Ренци, а также президенты Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу и Европейского Совета Херман ван Ромпей и новый глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Встреча длилась почти полтора часа.

Это вторая встреча президента Петра Порошенко и президента Владимира Путин после собрания в формате ЕС-Украина-ТС, которое состоялось в Минске 26 августа.

Примечательно, что выражение лица Порошенко, когда он пожимал руку Путину, резко изменилось. На это обратили внимание в соцсетях и даже создали Coub на момент рукопожатия двух президентов.