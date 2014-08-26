Порошенко пожал руку Путину

Как передает РИА Новости, Порошенко и Путин пожали друг другу руки в ходе церемонии фотографирования, которая прошла во Дворце независимости в Минске в преддверии саммита.

Читайте такжеНазарбаев выступает за прямой диалог между Порошенко и ПутинымОбменявшись рукопожатиями, участники встречи несколько минут позировали фотографам в зале торжественных церемоний во Дворце независимости. Путин занял место между президентами Казахстана и Беларуси, Порошенко встал между президентами Беларуси и главой дипломатии ЕС.

После этого все они направились в зал для переговоров.

До этого Порошенко провел двусторонние встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, главой дипломатии ЕС Кэтрин Эштон и главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.