В Антраците боевики запретили людям ездить на машинах

08:28, 17 октября 2014
Политика
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В Антраците введён запрет на передвижение частного автотранспорта. 

REUTERS

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

Допис by Dmitry Tymchuk.

Такое решение принято российскими казаками, объявившими себя местной «властью».

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Также в н.п.Перевальск (Луганская обл.) формируется «ополчение», призванное защитить местное население от российских казаков. Оборудуются блок-посты, организованы патрули по городу.

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