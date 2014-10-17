В Антраците боевики запретили людям ездить на машинах
08:28, 17 октября 2014Политика
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В Антраците введён запрет на передвижение частного автотранспорта.
REUTERS
Об этом сообщает Дмитрий Тымчук в своем Facebook.
Допис by Dmitry Tymchuk.
Такое решение принято российскими казаками, объявившими себя местной «властью».
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Также в н.п.Перевальск (Луганская обл.) формируется «ополчение», призванное защитить местное население от российских казаков. Оборудуются блок-посты, организованы патрули по городу.
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