В Перевальск прибыли наемники из Сербии - военный журналист

Об этом на своей странице в соцсети написал военный журналист Роман Бочкала. Читайте такжеСербия может ввести наказание для граждан, которые воюют на востоке Украины

"Голос из Перевальска. Луганская область. Пятый день как город наводнили боевики из Сербии. Напряженка с продовольствием", - подчеркнул журналист.

По его словам, килограмм гречки в городе стоит 40 гривен. Мобильная связь практически не работает, интернет тоже. Украинские телеканалы глушат.