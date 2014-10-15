По факту гибели мирных жителей Сартаны открыты уголовные дела

16:58, 15 октября 2014
Общество
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По фактам гибели и ранений жителей поселка Сартана открыты уголовные производства. 

Возбуждены дела по факту гибели людей в Сартане / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД в Донецкой области.

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Производства открыты по нескольким пунктам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц" и "покушение на умышленное убийство двух и более лиц").

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