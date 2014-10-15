По факту гибели мирных жителей Сартаны открыты уголовные дела

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД в Донецкой области.

Читайте такжеОБСЕ: поселок под Мариуполем обстреливали из "Града"

Производства открыты по нескольким пунктам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство двух и более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц" и "покушение на умышленное убийство двух и более лиц").