Похоронную процессию в Сартане обстреляли со стороны Коминтерново - штаб обороны Мариуполя

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на штаб обороны Мариуполя.

Согласно сообщению, северная окраина поселка Сартана была обстреляна со стороны Коминтерново подконтрольного боевикам Новоазовского района. На территории поселка взорвалось несколько снарядов.

Напомним, сегодня около 15.00 боевики обстреляли северную окраину поселка Сартана, который находится в 10 км от Мариуполя. Под обстрел попала похоронная процессия, в результате чего семь человек погибли, более 10 человек получили ранения различной степени тяжести.