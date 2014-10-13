В бою в Коминтерново боевики "ДНР" потеряли несколько единиц техники

Как сообщил 0629 источник в одном их добровольческих подразделений МВД, в результате боя боевики потеряли несколько единиц техники. У украинской армии потерь нет.

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В настоящее время в Коминтерново слышна стрельба. Однако используется не артиллерийское оружие, а стрелковое. В связи с чем источник допустил вероятность, что боевики "ДНР" ведут бой между собой, к тому же позиции украинской армии находятся далеко от Коминтерново.