В бою в Коминтерново боевики "ДНР" потеряли несколько единиц техники
12:55, 13 октября 2014Политика
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Сегодня утром в селе Коминтерново Новоазовского района шел бой между украинскими военными и боевиками "ДНР".
REUTERS
Как сообщил 0629 источник в одном их добровольческих подразделений МВД, в результате боя боевики потеряли несколько единиц техники. У украинской армии потерь нет.
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В настоящее время в Коминтерново слышна стрельба. Однако используется не артиллерийское оружие, а стрелковое. В связи с чем источник допустил вероятность, что боевики "ДНР" ведут бой между собой, к тому же позиции украинской армии находятся далеко от Коминтерново.
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