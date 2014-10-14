Под стенами Рады остаются около 500 митингующих

На площади возле Верховной Рады находятся около 500 митингующих.

Как передает корреспондент УНИАН, около 2 тысяч человек покинули площадь возле ВР и последовали в направлении станции метро "Арсенальная".

Сейчас ситуация возле ВР спокойная.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, в день Покрова Божией Матери Всеукраинское объединение «Свобода» проводит в Киеве традиционный марш. Активисты «Свободы» несколькотысячной организованной колонной прошли по улицам Киева к ВР. Акция «Свободы» проходит слаженно и спокойно.

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Между тем, около 12.00, к ВР прибыла группа неизвестных людей в балаклавах на лицах и с флагами «Правого сектора». Эти люди бросили коктейль Молотова в здание Верховной Рады, а также петарды. Также они устроили столкновения с правоохранителями.

В комментарии журналистам лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок выразил уверенность, что к провокациям возле ВР причастны «люди Медведчука» (имеется в виду экс-глава администрации президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук - УНИАН).