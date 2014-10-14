В здание Рады бросили коктейль молотова и петарды

Как передает корреспондент УНИАН, к Верховной Раде по улице Грушевского пришли около 200 человек в балаклавах на лицах и с флагами «Правого сектора».

Колонна прибыла к зданию парламента, и из нее кто-то бросил коктейль Молотова в здание Верховной Рады, а также петарды.

Читайте такжеРада создала Антикоррупционное бюро

Правоохранители затушили коктейль Молотова.

В то же время, петарды продолжают взрываться, их бросают к центральному входу ВР.

Эти неизвестные пришли к парламенту в то время, как Верховная Рада Украины дважды не смогла включить в повестку дня законопроект о признании Организации Украинских Националистов и Украинской Повстанческой Армии воюющей стороной во Второй мировой войне за свободу и независимость Украины.