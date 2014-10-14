В здание Рады бросили коктейль молотова и петарды
В здание Верховной Рады Украины бросили коктейль молотова и несколько пиротехнических средств, которые взрываются.
Как передает корреспондент УНИАН, к Верховной Раде по улице Грушевского пришли около 200 человек в балаклавах на лицах и с флагами «Правого сектора».
Колонна прибыла к зданию парламента, и из нее кто-то бросил коктейль Молотова в здание Верховной Рады, а также петарды.
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Правоохранители затушили коктейль Молотова.
В то же время, петарды продолжают взрываться, их бросают к центральному входу ВР.
Эти неизвестные пришли к парламенту в то время, как Верховная Рада Украины дважды не смогла включить в повестку дня законопроект о признании Организации Украинских Националистов и Украинской Повстанческой Армии воюющей стороной во Второй мировой войне за свободу и независимость Украины.