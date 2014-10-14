Правоохранители задержали два десятка участников столкновений под Радой

Представители спецподразделения особого назначения МВД проводят задержание на улице Грушевского, возле Национального художественного музея Украины активистов, которых подозревают в совершении столкновений под ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, представители МВД задержали около 20 участников акции и ведут их в направлении Верховной Рады.

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Сейчас задержанных поместили в два «автозака» возле здания правительства.

Сегодня под стенами Верховной Рады происходили столкновения между митингующими и правоохранителями. На подкрепление к представителям правоохранительных органов подошли около сотни правоохранителей в полной амуниции. Митингующие забрасывали их петардами и с палками пытались пробиться сквозь их кордон к зданию.

В то же время неизвестные молодчики продолжают обстреливать окна парламента из травматического оружия и рогаток. Стекла окон второго и третьего этажа здания парламента со стороны площади Конституции повреждены: в них есть отверстия от камней.