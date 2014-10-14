Окна парламента продолжают обстреливать из "травматов" и рогаток (фото)

Неизвестные молодчики продолжают обстреливать окна парламента из травматического оружия и рогаток.

Как передает корреспондент УНИАН, стекла окон второго и третьего этажа здания парламента со стороны площади Конституции повреждены: в них есть отверстия от камней.

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Также корреспондент УНИАН стал свидетелем, когда от стекла окна здания парламента отлетела резиновая пуля, выпущенная из травматического оружия.

Охрана парламента не рекомендует журналистам подходить к окнам.

На втором этаже парламента, со стороны центрального входа, на окнах закрыты шторы, возле окон дежурят охранники с огнетушителями.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР пикетировали активисты ВО «Свобода» с требованием принять закон о признании ОУН и УПА воюющей стороной во Второй мировой войне.

Позже к парламенту пришли около 200 человек в балаклавах на лицах и с флагами «Правого сектора», которые бросили в здание коктейль Молотова и несколько взрывающихся пиротехнических средств.

Эти неизвестные пришли к парламенту в то время, когда Верховная Рада дважды не смогла включить в повестку дня законопроект о признании ОУН и УПА.

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Позже возле Верховной Рады произошли столкновения между группой неизвестных лиц и правоохранителями.

Верховная Рада так и не включила в повестку дня своей работы проект закона о признании ОУН и УПА.

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов в связи с провокациями возле здания парламента закрыл сегодняшнее заседание ВР.

Народные депутаты от ВО "Свобода" заявили, что беспорядки и столкновения возле здания Верховной Рады совершили «люди Виктора Медведчука».