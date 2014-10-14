Прокуратура завела дело на бойцов Нацгвардии за митинг под АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема.

«Военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство и работает с целью установления тех людей, которые организовывали так называемый «митинг»», - сказал он.

Отвечая на уточнение относительно того, какое именно наказание может ждать участников и организаторов митинга, генпрокурор отметил, что это может быть дисциплинарное наказание, а в случае, если действия были направлены на дискредитацию украинской власти или украинского войска, то это может быть и уголовная ответственность.

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Как сообщал УНИАН, 13 октября более 300 срочников Национальной гвардии проводили митинг под Администрацией президента Украины с требованием демобилизации и возвращения домой.

В Национальной гвардии Украины связали этот демарш срочников под Администрацией президента с политическим заказом.

В НГУ отметили, что во время пикета у Администрации президента Украины к митингующим выходили руководители командования Нацгвардии, командующий Степан Полторак, предлагая различные варианты решения их требований, но это услышано не было.