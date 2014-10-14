Солдаты Нацгвардии разошлись из-под Администрации Президента

Об этом сообщает Громадське ТВ.

Как сообщал УНИАН, 13 октября около 300 солдат-срочников Нацгвардии пришли к Администрации Президента с требованием демобилизации.

Командование Нацгвардии предложило участникам акции протеста вернуться в воинскую часть для проведения дальнейших переговоров.

Кроме того, первый заместитель главы Администрации Президента Геннадий Зубко призвал их вернуться в свои части, пообещав, что встретится с ними там после визита президента Украины Петра Порошенко в Милан 16-17 октября.

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Командующий Нацгвардии Степан Полторак пообещал, что солдаты-срочники Нацгвардии, которые находятся на службе сверх установленного срока, получат премию, а зарплата всем остальным будет 15-го числа.

После этого часть военных покинули улицу Банковую. Возле АП осталось около ста солдат.