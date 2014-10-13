ГПУ займется проверкой митинга бойцов Нацгвардии под АП

Об этом УНИАН сообщил прокурор Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере Юрий Вийтев.

По его словам сейчас он находится возле здания АП и наблюдает за тем, что происходит.

"Я вижу, что происходит, но пока не могу сказать, какое окончательно будет принято решение. Мы, конечно, будем проверять", - сказал Войтов.

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Как сообщал УНИАН, более 300 срочников Национальной гвардии проводили митинг под Администрацией президента Украины с требованием демобилизации и возвращения домой.

Около 21.30 да автобусы со срочниками НГУ поехали с ул.Институтской.

Однако под АП осталось около 100 нацгвардейцев